Feed Her To The Shark Announce Summer Tour Schedule

Australian metal mongers Feed Her To The Sharks are in the midst of their latest US tour supporting Battlecross and then followed by direct support to Mexican headbangers Here Comes The Kraken, along with European dates this summer.

With BATTLECROSS

May 25: Vaudeville Mews – Des Moines, IA

May 26: Amsterdam – St. Paul, MN

May 27: Metal Grill – Cudahy, WI

With HERE COMES THE KRAKEN, SO THIS IS SUFFERING, LACK OF REMORSE

May 28: Big Shots Ballroom – Muncie, IN

May 29: The Smiling Moose – Pittsburgh, PA

Jun 01: Emerson Theater – Indianapolis, IN

Jun 02: Bada Brew – Crest Hill, IL

Jun 03: Metal Grill – Cudahy, WI

Jun 04: Lookout Lounge – Omaha, NE

Jun 05: The Riot Room – Kansas City, MO

Jun 06: The Roxy Theater – Denver, CO

Jun 07: The Loading Dock – Salt Lake City, UT

Jun 08: The Pin – Spokane, WA

Jun 09: Studio Seven – Seattle, WA

Jun 10: 3rd Street – Bend, OR

Jun 11: Arlene Francis Center – Santa Rosa, CA

Jun 12: White Oak Music – Van Nuys, CA

Jun 13: Brick By Brick – San Diego, CA

Jun 14: Chain Reaction – Anaheim, CA

Jun 15: Club Red – Mesa, AZ

Jun 16: The Jam Spot – Albuquerque, NM

Jun 17: Backstage – Lubbock, TX

Jun 18: Mesa Music Hall – El Paso, TX

Jun 19: The Door – Dallas, TX

Jun 21: Will’s Pub – Orlando, FL

Jun 22: Anonymous Guitars – Sunrise, FL

Jun 24: Iron Heights – Augusta, ME

Jun 25: The End – Florence, AL

Jun 26: RockHouse Live – Memphis, TN

Jun 27: Rocketown – Nashville, TN

Jun 28: The Firebird – St Louis, MO

Jun 29: The Company Concourse – Bedford, TX

Jun 30: The Ritz – Warren, MI

Jul 01: The Rockpile – Toronto, ON

Jul 03: Café Dekcuf – Ottawa, ON

Jul 04: L’Anti – Quebec City, QC

Aug 06: Underground – Ehrenfeld (DE)

Aug 07: Hirsch – Nurnberg (DE)

Aug 08: Dynamo – Zurich (SI)

Aug 09: Explosiv – Graz (AT)

Aug 10: Viper Room – Bezirk Landstrasse (AT)

Aug 11: Musik & Frieden – Berlin (DE)

Aug 12: Backstage – Munich (DE)

Aug 14: Matrix – Bochum (DE)

Aug 15: Schlachthof – Wiesbaden (DE)

Aug 16: Wave Misano – Adriatica (IT)

Aug 17: The Garage – Saarbrucken (DE)

Aug 18: B58 – Brunswick (DE)

Aug 20: Destruction Derby Open Air Festival – Rosslau (DE)

Aug 22: Cathouse – Glasgow (UK)

Aug 23: The Rainbow Courtyard – Birmingham (UK)

Aug 24: The Hub – Plymouth (UK)

Aug 25: Dingwalls – London (UK)

Aug 26: The Social Club – Southampton (UK)

Aug 27: 6K Fest – Liege (BE)

Aug 28: Volt – Sittard (NT)

Aug 29: Backstage By The Mill – Paris (FR)